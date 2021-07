AURONZO 2021 – DAY 11 | Seduta mattutina all’insegna delle prove tattiche. Nel pomeriggio seconda amichevole

Undicesimo giorno di lavoro in ritiro ad Auronzo di Cadore per la Lazio. Si viaggia spediti verso la nuova stagione che, come comunicato ieri dalla Lega Serie A, per la squadra di Maurizio Sarri inizierà sabato 21 agosto, alle 20:45, in casa dell’Empoli, per la prima giornata di campionato. Per quest’oggi è prevista una sola seduta di allenamento, quella mattutina, perché nel pomeriggio andrà in scena la seconda amichevole precampionato dei biancocelesti, dopo il 10-0 di sabato contro la Top 11 Radio Club. La seduta mattutina ha preso da poco il via, con il consueto discorso di mister Sarri prima dell’allenamento. Seduta che è iniziata con tutti i calciatori che sono scesi in campo, compresi anche i portieri che lavorano con il resto del gruppo, per effettuare una prima fase di riscaldamento tutti insieme basata sul torello.

AGGIORNAMENTO: Continua il lavoro di attivazione della squadra sul campo adiacente. A breve i biancocelesti si sposteranno sul campo centrale dello Zandegiacomo per effettuare un lavoro di tattica, in vista dell’amichevole di questo pomeriggio in programma alle ore 18:30. Nel mentre i portieri, Strakosha, Reina ed Adamonis, hanno preso a lavorare con i preparatori dei portieri.

AGGIORNAMENTO: Terminata la fase di riscaldamento. La squadra, in blocco, si è spostata ora sul campo centrale per iniziare le prove tattiche. Esercizio di costruzione dal basso, undici contro zero.

AGGIORNAMENTO: Continuano le prove tattiche dei biancocelesti, con mister Sarri che da indicazioni ai suoi uomini. Nello specifico si provano, oltre ai movimenti, anche le palle inattive. I portieri invece si alternano con il resto del gruppo: Adamonis, impegnato sul campo adiacente con i preparatori dei portieri, ora ha raggiunto il terreno di gioco del campo centrale, mentre Thomas Strakosha ha raggiunto il campo adiacente.

AGGIORNAMENTO: Il gruppo biancoceleste, diviso in due, per metà ha terminato il lavoro sul campo dello Zandegiacomo, mentre l’altra metà sta concludendo il lavoro tattico.

AGGIORNAMENTO: Termina la seduta mattutina di allenamento, unica di questo undicesimo giorno di ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo. Per questo pomeriggio, alle ore 18:30, è in programma la seconda amichevole precampionato dei biancocelesti.

