Auronzo 2021, Luka Romero e Fabio Maistro sono arrivati nel ritiro biancoceleste | VIDEO

Dopo aver svolto le visite mediche d’idoneità nella mattinata di ieri, Luka Romero ha raggiunto i suoi nuovi compagni nel ritiro biancoceleste di Auronzo di Cadore. A tutti gli effetti è iniziata la sua nuova esperienza con la maglia della Lazio. Ma Romero non è il solo ad aver raggiunto il ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo: anche Fabio Maistro, centrocampista classe 1998 della Lazio, in prestito nella scorsa stagione al Pescara in Serie B, ha raggiunto il ritiro di Auronzo. Di seguito il video dell’arrivo dei due calciatori biancocelesti, pubblicato dalla Lazio sul proprio profilo ufficiale Twitter.

