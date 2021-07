AURONZO 2021 | Radu: “Centrale di difesa a 4 per me un ritorno alle origini. Sarri? Mister molto preparato, straordinario”

Terminata la seduta mattutina di allenamento della Lazio di mister Sarri, ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto Stefan Radu, il difensore recordman di presenze con la maglia biancoceleste. Ecco le sue parole: “Questa mattina l’allenamento è stato un po’ più leggero, visto che abbiamo l’amichevole questo pomeriggio. Abbiamo provato i calci piazzati e un po’ di azioni. Sono al quattordicesimo ritiro ed è sempre bello qui, perchè lavoriamo ogni anno benissimo. Il clima è molto bello, tanti tifosi sono venuti per stare vicino alla squadra. Ogni anno, ad Auronzo, abbiamo sempre fatto dei ritiri molto tosti. Penso che quest’anno sia un gradino più difficile rispetto a quanto fatto negli anni passati, per intensità.

Dal primo giorno che è arrivato mister Sarri ha detto che la squadra deve avere il predominio della partita. Questo è giusto, stiamo lavorando di più in campo, un lavoro molto intenso. Arriviamo da cinque anni di sistema diverso, è normale che all’inizio il mister ci spiega tutto nei dettagli. Nelle sedute mattutine i difensori soffrono sempre di più, è anche giusto perchè adesso, questo cambiamento, richiede più attenzione, più pressione da parte di noi difensori verso gli avversari.

Tifosi? Lì ho sempre ringraziati per il supporto, mi hanno sempre fatto sentire un uomo di casa, come se fossi cresciuto nel vivaio della Lazio. Abbiamo bisogno di loro, anche a partire da inizio campionato, gli chiedo di stare molto vicino alla squadra. 412 presenze? Molto emozionante. Io posso solo fare una promessa: continuerò sempre a mettermi a disposizione per questa squadra. Prossima stagione? A livello personale spero qualcosa di buono, conquistare un trofeo. Puntiamo a vincere qualcosa quest’anno, questo è l’obiettivo.

Io sono arrivato alla Lazio come centrale di difesa a quattro, per tanto tempo sono stato adattato come terzino. Questo è un ruolo che ho sempre fatto e mi trovo bene. Un ritorno alle origini. Con la difesa a quattro, per un difensore centrale, non c’è più spazio per andare avanti come ero abituato negli anni passati a crossare e far partire le azioni da sinistra. Ora come centrale devo stare molto attento sulla linea. Il mister chiede ai difensori di impostare il gioco, entrare nelle combinazioni con i centrocampisti.

Un aggettivo per Sarri? Allenatore molto preparato, è un qualcosa di straordinario. A quasi 35 anni ho ancora tanto da imparare sulla fase difensiva dopo l’incontro con il mister”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: