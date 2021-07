Auronzo2021, Patric: “La novità con Sarri è l’intensità, io posso giocare ovunque”

Terminata la seconda amichevole di Auronzo di Cadore, oggi i biancocelesti hanno vinto 11-0 contro la Fiori Barp Mas, il difensore biancoceleste Patric è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare la sfida e questi primi 10 giorni di ritiro:

“Ancora non siamo freschi, ma ci divertiamo e la mentalità è già buona. Dobbiamo continuare così: divertendoci e seguendo il mister. Da centrale mi sento bene, sono anni che gioco con Radu e Luiz Felipe: sia come centrale che come terzino sono a disposizione, posso giocare ovunque. La più grande novità di Sarri? L’intensità e la voglia di giocare. Abbiamo giocatori che amano avere la palla come Felipe Anderson, Luis Alberto e Milinkovic: se riusciamo ad avere intensità, a recuperare la palla quando la perdiamo, a muoverla veloce e a dominare la partita possiamo divertirci. Luis Alberto e Milinkovic mi sorprendono sempre per la loro qualità, poi mi piace come gioca Luiz Felipe. Oltre al campo ed al rapporto che abbiamo, si impegna molto e spero abbia pochi infortuni: ha un grande potenziale, può essere uno dei migliori”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: