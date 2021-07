CdS | Il pressing di Sarri: vuole una Lazio con più cattiveria

Dopo dieci giorni di lavoro ad Auronzo di Cadore, la rosa biancoceleste sta iniziando ad immagazzinare le indicazioni di mister Sarri. Già sabato, in occasione della prima amichevole contro una squadra dilettantistica locale, il tecnico a gran voce per buona parte della gara ha corretto i movimenti dei suoi ed oggi, che è in programma la seconda sfida, sicuramente non mancheranno altrettante correzioni. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, l’allenatore non è del tutto soddisfatto dei suoi. Lavora per una squadra offensiva e ripete spesso ai giocatori: “Difendiamo avanti, non indietro“. Oggi quindi contro il Fiori Barp Sospirolo servirà maggiore velocità nel palleggio e piano piano la nuova Lazio prenderà vita.

