CdS | Tensione Peruzzi: pensa all’addio

E’ ormai un po’ di tempo che i sostenitori biancocelesti si chiedono dove sia Angelo Peruzzi. Nella conferenza stampa di presentazione mister Sarri ha tranquillizzato tutti, dicendo di averlo sentito telefonicamente negli ultimi giorni. Ad oggi però il club manager non si vede e le perplessità sul suo futuro quindi aumentano. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, l’ex portiere ha chiarito la sua posizione ed è in attesa di una chiamata di Lotito. Per il patron, è sotto contratto fino al 2023 e non ha mai pensato al divorzio. Peruzzi invece starebbe pensando di rescindere il contratto firmato lo scorso anno: non per motivi economici, bensì perchè la sua volontà è quella di tracciare anno dopo anno un bilancio della stagione con il presidente. Un confronto che ancora non è arrivato e che quindi porta al rischio che il club manager lasci, mentre la speranza è chiaramente che torni il prima possibile.

