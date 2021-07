ESCLUSIVA | Lazio Primavera, futuro Ndrecka ancora incerto: questo fine settimana la verità

Tra i giocatori della Lazio Primavera il cui futuro non è ancora scritto c’è anche Angelo Ndrecka. Il terzino sinistro albanese, arrivato in biancoceleste due anni fa, vede sul suo futuro delle incertezze che, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, dovrebbero essere chiarite nel prossimo fine settimana. Il difensore della Lazio, infatti, sabato o domenica dovrebbe decidere se rinnovare o lasciare le file biancocelesti per andare all’estero. Il giorno della verità si avvicina.

