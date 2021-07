Il Messaggero | Lazio, servizio di Leiva obbligatorio

Morto un Lucas, se ne fa un altro. Resuscita e si reincarna sempre nello stesso corpo. Dopo Liverpool, succede due volte alla Lazio. Leiva sembra di nuovo rinato, dopo il calvario dell’operazione al ginocchio e il rodaggio dell’ultimo anno. Ha più vite, mille piedi, è un angelo biondo. Anzi, va contro gli infortuni e il tempo, è un superuomo. Da big più sostituito (13 volte) dell’ultimo Inzaghi, a nuovo mister in campo della nuova era Sarri. Il brasiliano può tornare la certezza assoluta a 34 anni. Sono tanti, ma con la sua esperienza in questo ritiro sta aiutando davvero i suoi compagni. È una spanna avanti, ha sempre anticipato gli altri, Maurizio è entusiasta dei suoi consigli: recepisce prima di qualunque mortale gli insegnamenti e li trasmette a tutti. Ha già capito i meccanismi, i movimenti, ringhia sulla palla anche negli allenamenti. Ieri pomeriggio in partitella persino l’assist, che regala il gol e la standing ovation a Muriqi dagli spalti. Lucas trasmette quel veleno e quella cattiveria, che Sarri pretende e vuole vedere già oggi. Nella prima uscita della Lazio, Leiva ha segnato il tris, ma soprattutto è stato uno dei pochi a rispettare gli schemi e massimo tre tocchi. Lui non ha bisogno di dribbling o piroette per strappare applausi. Il Comandante gli ha affidato i gradi maggiori, alle 18.30 sarà ancora il tenente playmaker a guidare sul terreno l’esercito biancoceleste contro il club dilettantistico Fiori Barp Sospirolo sulle Dolomiti.

GARANZIE

Nessun rinnovo. Appena un anno di contratto, ma mezzasquadra Leiva può già riprendersi la Lazio. A maggio al momento ha escluso il ritorno all’amato Gremio, Lucas ha trascorso le vacanze fra il Brasile e Alberobello. In ritiro sta ritrovando la miglior condizione e se stesso. È tutt’altro che finito, è ancora più biancoceleste dentro: «Quattro anni fa sono diventato laziale», ha ricordato domenica pomeriggio. Adesso può tornare la diga davanti alla difesa di Maurizio. Se qualcuno ha sempre dubbi sul suo stato fisico, forse ancora non lo ha rivisto. Escalante ad Auronzo è il suo alter ego, Toma Basic potrebbe ricoprire pure il suo ruolo, ma la Lazio vuole prendere il croato (vicinissimo a 7 milioni più tre di bonus col Bordeaux) come tuttofare in mezzo al campo. Leiva offre garanzie a Sarri, non serve per forza il regista Kamara per il presente immediato. Il Messaggero/Alberto Abbate

