Il Messaggero| Peruzzi ha fatto la sua scelta: domani la rescissione con la Lazio

Manca solo l’ufficialità, ma Peruzzi ha fatto la sua scelta sofferta. Domani il club manager si presenterà a Formello per siglare la rescissione del suo contratto (in scadenza in realtà fra un anno con opzione sino al 2023) dopo aver ricevuti tutti i premi relativi alla qualificazione in Europa. Ha già chiamato il segretario Calveri per avere tutti i moduli e apporre la sua firma. Purtroppo, non si sana il rapporto con la società ed è questo il retroscena: due giorni prima della presentazione di Sarri, c’era stata una telefonata fra Angelo e Lotito, in cui l’ex portiere aveva chiesto la massima autonomia nel settore di sua competenza senza dover fare mille passaggi per imporre la sua autorità. Peruzzi si aspettava dal presidente una risposta, che non è mai arrivata. Poco ha potuto Sarri, che aveva sentito il club manager tre volte al telefono e sperava di riaverlo il prima possibile nel suo staff. E’ difficile che in 24 ore possa rientrare il caso e lui possa tornare indietro nella sua decisione questa volta.

fonte Ilmessaggero.it

