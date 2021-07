Il Messaggero | Lazio, tamponi negativi. Reina stiramento scongiurato

Ad Auronzo venerdì sera era emerso il piccolo giallo dei rumors legati a un presunto positivo: i risultati dei tamponi di gruppo, effettuati domenica a 48 ore del test di oggi contro il Sospirolo, sono tutti negativi e c’è il sospiro di sollievo. Ne era però sicuro Lotito. Oggi potrà scendere fra i pali anche Reina, che ha scongiurato lo stiramento, anche se ieri era affranto dal la perdita dell’amato cagnolino Balu. Stakosha invece sembra ri vitalizzato dall’iniezizione di stima e dalla cura Maurizio. Intanto, dopo Troise, torna nella capitale pure il portiere Alia. Al loro posto salgono gli ex Salernitana André Anderson e Fabio Maistro, che Sarri proverà insieme al nuovo baby acquisto Luka Romero. Visite mediche accurate ieri per il 16enne (svincolato dal Maiorca) in Paideia, prima dello sbarco ad Auronzo. C’è un popo lo che vuole scoprire il suo talento immenso. L’indice di liquidità blocca il sogno Insigne, Julian Brandt esterno promesso e ogni altro tesseramento, ma non l’entusiasmo. Tutti applaudono questi giovanotti e vecchi, che si fondono. Mau può farne un mix esplosivo, ma oggi pretende di vedere in campo maggior cinismo e i frutti di 11 giorni di insegnamento. Altrimenti le sue urla dalla panchina faranno ancora più frastuono. Il Messaggero/Alberto Abbate

