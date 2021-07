Il Tempo | Vendere Correa per avere Brandt

Aggirare l’ostacolo per evitare di rimanere bloccati. Il mercato della Lazio sta entrando nel vivo, ancora qualche innesto e la rosa da consegnare a Maurizio Sarri sarà pronta. Già completati e solo da ufficializzare gli arrivi di Hysaj, Felipe Anderson e Kamenovic. Il rebus più grande rimane quello legato a Joaquín Correa. Dalla permanenza o meno del Tucu dipendono le prossime mosse del diesse Tare. L’attaccante argentino, fresco di vittoria della Copa America con l’Albiceleste, è arrivato alla fine del suo ciclo nella Capitale dopo tre stagioni. Ha chiesto apertamente la cessione, come rivelato da Sarri in conferenza, ma di offerte convincenti per il momento ne sono arrivate poche. La Lazio vorrebbe monetizzare con la sua vendita per andare all’assalto di Julian Brandt (si lavora sulla formula del prestito con diritto di riscatto). Ecco perché la proposta del Psg di uno scambio con Sarabia (piace anche all’Atletico Madrid) e l’aggiunta di 18 milioni non sembrerebbe convincere troppo Lotito. Lo spagnolo è reduce da un ottimo Europeo con la nazionale di Luis Enrique, ma non è una delle prime scelte del tecnico biancoceleste. Dalla Premier invece non sono arrivati affondi decisivi per Correa, con l’Arsenal che si è limitato a un sondaggio e il Tottenham impegnato a capire come comportarsi con il caso Kane. Non è escluso quindi che l’ex Siviglia possa rimanere a Roma, andando a completare il tridente d’attacco con Felipe Anderson e Immobile. A proposito di reparto avanzato: ieri in Paideia ha svolto le visite il neo acquisto Luka Romero. Il sedicenne, pupillo di Sarri, ha raggiunto il ritiro di Auronzo per aggregarsi ai nuovi compagni. Nonostante l’età, l’allenatore toscano è sicuro di poterlo lanciare in prima squadra. Oltre al baby talento del 2004, sotto le Tre Cime di Lavaredo sono saliti anche i due rientranti dalla Salernitana, André Anderson e Fabio Maistro, mentre Marco Alia ha fatto rientro a Roma (partirà in prestito dopo un anno da terzo portiere). Intanto nella giornata di oggi andrà in scena la seconda amichevole di questo avvio di stagione contro la Fiori Barp Sospirolo (fischio d’inizio ore 18:30). Come da protocollo, a 48 ore dal match, il gruppo squadra è stato sottoposto ai tamponi molecolari e ai test sierologici: nessun contagio, tutti i calciatori sono risultati negativi ai controlli. Inoltre ieri la società ha diramato un comunicato in merito alla vicenda Hysaj. Il calciatore, bersagliato sui social per aver cantato Bella Ciao, durante una cena con i compagni, è stato difeso dal club in una nota ufficiale: “È compito della società tutela re un proprio tesserato e sottrarlo a strumentalizzazioni personali e poli tiche che certamente in questo caso nulla hanno a che vedere con il con testo informale ed amichevole in cui si è svolto l’episodio. Il ritiro deve proseguire nel massimo impegno sportivo e nel clima di serenità che si è respirato fino ad oggi“. Il Tempo/Daniele Rocca

