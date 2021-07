Ilicic, l’Atalanta apre alla cessione: “Valuteremo le opportunità…”

Luca Percassi, ds dell’Atalanta, dopo la presentazione delle nuove maglie ha trattato alcuni temi, esprimendosi anche sul mercato. Tra i movimenti in entrata e in uscita, ha parlato anche di Josip Ilicic, un nome che è stato accostato alla Lazio prima dell’inizio del mercato: “Se Ilicic resta? E’ un giocatore che ha dato tantissimo all’Atalanta, che è stato chiacchierato in passato ma è un patrimonio della società. E’ un ragazzo che ci ha dato molto, se ci saranno opportunità le valuteremo, ma non c’è fretta di risolvere un problema, ma la volontà di fare le cose per il bene della società”.

