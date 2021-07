KF Shkroda, squadra in cui Hysaj ha fatto le giovanili: “I suoi valori non sono in discussione”

Il comunicato fatto dalla Lazio in cui ha preso totalmente le parti di Hysaj, il secondo nel guro di due giorni, si spera che possa affievolire quello che è un polverone che si è alzato intorno al difensore albanese per un gesto fatto in un contesto di festa ed amicale. Un messaggio di vicinanza è arrivato anche dalla squadra albanese KF Shkodra, la prima in cui il terzino biancoceleste ha fatto le giovanili. “Hysaj è cresciuto nel nostro club, i suoi valori non sono in discussione, la sua storia parla da sola!” è il messaggio scritto in un commento su Twitter dalla squadra albanese sotto il comunicato della Lazio.

Hysaj è cresciuto nel nostro club, i suoi valori non sono in discussione, la sua storia parla da sola! ne jemi me ty!! 👐🏻🇦🇱 #4 — KF Shkodra (@kfShkodra) July 20, 2021

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: