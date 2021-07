SOCIAL | Lazio Women, Nora Heroum: “Felice di iniziare la nuova stagione con la Lazio” – FOTO

Nuova arrivata in casa Lazio Women: si tratta di Nora Heroum. La centrocampista finlandese classe ’94, attraverso il suo account Instagram ufficiale, ha dimostrato tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura, quella con l’aquila sul petto: “Controllo medico. Test. Primo allenamento. Sono felice di iniziare la nuova stagione con la S.S.Lazio. Grazie per aver reso il mio compleanno speciale oggi“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nora Heroum (@snoge)

