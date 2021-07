SOCIAL| Luka Romero saluta il Mallorca: “Ho scelto una nuova strada” – FOTO

Luka Romero è arrivato ad Auronzo di Cadore per iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Lazio, ma non dimentica il passato. Sui social ha postato un messaggio di ringraziamento per il suo vecchio club, il Real Club Deportivo Mallorca. Queste le sue parole: “Grazie RCD Mallorca per tutto questo tempo. E’ stato difficile per me dire addio al club che ha dato tanto a me e alla mia famiglia, ma spero che un giorno possiate capire che ho dovuto scegliere una strada nuova. Non dimenticherò mai tutto quello che ho vissuto nel club, come il giorno che ho debuttato in Prima Divisione, però anche tanti altri momenti. Porto con me moltissimi amici del mio periodo al club che rimarranno per tutta la vita. Qui avrete per sempre un ‘mallorquinista’ in più. Lunga vita al Mallorca, grazie per tutto!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luka Romero (@lukaromero10)

