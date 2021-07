Stadio Flaminio, Raggi: “Lotito è interessato e lo stiamo accompagnando nei sopralluoghi”

La sindaca di Roma Virginia Raggi è intervenuta ai microfoni di Roma Radio Capitale e ha fatto il punto sulla situazione dello Stadio Flaminio, individuato dalla Lazio come possibile stadio di proprietà: “Ci sono stati dei contatti in queste settimane. Il presidente si è mostrato interessato e lo stiamo accompagnando nei sopralluoghi. In questo momento Lotito mi sembra attento e intenzionato. Sono fiduciosa. Negli anni scorsi avevamo pensato ad un progetto per riqualificare uno stadio che vale come un monumento. Seguendo alcune restrizioni sarà possibile intervenire e questo il presidente lo ha capito bene”.

