TMW | Lazio, tutti negativi i tamponi. Oggi seconda amichevole: tre nuovi volti in arrivo in ritiro

L’allarme di venerdì scorso, con sospetto caso di Covid (la società ha escluso la possibilità), è rientrato. L’esito dei tamponi molecolari effettuati domenica pomeriggio, come da regolamento entro le 48 ore da una partita, sono risultati tutti negativi. Dunque non ci saranno problemi per la Lazio di Sarri, che questo pomeriggio (ore 18.30) scenderà in campo per il secondo test estivo. Ancora non alto il livello degli avversari: dopo la Top 11 Radio Club 103 (10-0), oggi toccherà alla Fiori Barp Sospirolo. Un’amichevole (diretta esclusiva Lazio Style Channel) comunque utile per mettere in campo i concetti del calcio sarriani su cui il tecnico, da otto giorni pieni, sta lavorando: circolazione veloce della palla avanti e indietro, movimenti costanti e sincronizzati, baricentro alto, ritmo elevato e riconquista immediata della palla gli input principali.

Rispetto a sabato, non ci dovrebbero essere novità sui giocatori in campo. Ci saranno invece all’interno del gruppo squadra, pronto ad accogliere tre volti nuovi. Il primo è Luka Romero, il gioiellino di 16 anni argentino preso a zero dal Maiorca, che ieri ha svolto le visite mediche in Paideia: firmerà un contratto da 400 mila euro a stagione fino al 2024. Poi saliranno ad Auronzo anche André Anderson, trequartista classe ’99 fresco della promozione con la Salernitana, e il centrocampista Fabio Maistro (’98), reduce dal prestito con il Pescara (4 gol). Non ci sarà Kiyine, che interessa al Venezia. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

