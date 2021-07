TuttoSport | La Lazio abbraccia Romero

Calma con i paragoni. Perché per il nuovo arrivato alla corte di Maurizio Sarri, il sedicenne Luka Romero, già si sono scomodati accostamenti illustri (Messi…). Di certezze, per ora, ce ne sono due: 1) E’ mancino, argentino, ed è stato già capace di battere un record storico nella Liga visto che il 24 giugno 2020 ha esordito con il Maiorca in Prima Divisione contro il Real Madrid, diventando a 15 anni e 219 giorni il debuttante più giovane di tutta la storia del campionato spagnolo; 2) Non poteva trovare un insegnante di calcio, migliore di Sarri. E alla fine l’ha spuntata la Lazio, abile a vincere la concorrenza del Siviglia e del Borussia Dortmund. Superato il problema dell’indice di liquidità che blocca tutti gli acquisti dei biancocelesti che dovrà pagare solo il premio di formazione al Maiorca. Romero è un esterno d’attacco, alto 165 centimetri, ideale per il 4-3-3. Con le giovanili del Maiorca ha segnato 230 gol in 108 partite. Nonostante la giovanissima età farà parte della prima squadra, pronto a sfruttare l’occasione quando il tecnico gliela regalerà. Arrivato ieri sera nel ritiro di Auronzo, oggi non ce la farà a scendere in campo nella seconda amichevole stagionale. Ma la curiosità nei suoi confronti monta di ora in ora. Romero è in possesso di un triplo passaporto (messicano, dove è nato, argentino, per la nazionalità dei genitori e spagnolo, per eredità di un nonno) che gli permette di non occupare spazio nella lista de gli extracomunitari per il campionato. Si è trasferito con la famiglia in Andalusia all’età di 7 anni, per poi passare nelle fila del Maiorca nel 2015. Dopo l’esordio contro il Real Madrid (20 giugno 2020), il 29 novembre ha segnato il suo primo gol da professionista, nella vittoria per 4-0 del Maiorca (nel frattempo retrocesso nella seconda divisione) contro il Logroñés. Per quel che riguarda la nazionale Romero ha scelto l’Argentina con cui ha giocato con l’Under 15 (6 presenze e 2 gol) e l’U17 (una presenza). Curiosità: nel 2017, su una spiaggia di Ibiza, dove viveva con la sua famiglia, ha avuto la possibilità di scambiare due passaggi con Dani Alves. Che ne rimane subito colpito, tanto da dire ai tifosi che gli chiedevano una foto: << Fotografate lui, non me. É il nuovo Messi>>. Sarri si accontenterebbe anche di qualcosa meno. TuttoSport/Stefano Carina

