Andreas Pereira: “I tifosi sono il motivo della mia passione per la Lazio, mi piacerebbe tornare”

Andreas Pereira ha passato un solo anno nella capitale, ma non per questo non è rimasto nel cuore dei tifosi ed i tifosi nel suo. E l’intervista che ha rilasciato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com ne è l’ennesima conferma. Queste le sue parole: “Roma potrebbe essere la mia casa definitiva, mi sono trovato benissimo. So che potrei fare ancora meglio se mi venisse concesso più spazio. Anche i tifosi sono d’accordo, me lo hanno scritto sui social. Alla Lazio ho sempre dato il massimo nel tempo che mi è stato concesso. Penso che le mie prestazioni potrebbero essere migliori se avessi più minuti a disposizione e più libertà di giocare. Quando entri a fine partita, il compito che devi svolgere tatticamente non è il migliore. Mi piacerebbe tornare in biancoceleste se avessi più minutaggio. “I tifosi sono il motivo principale della mia passione per la Lazio. Anche senza averli allo stadio, ho potuto sentire il loro affetto nelle strade e soprattutto sui social. Sarri? E’ un grande allenatore, ho amici che hanno giocato nelle sue squadre e hanno sempre lodato il suo modo di lavorare. Sarà un cambiamento in meglio per il gioco della Lazio. È una macchina da gol. Sono sicuro che potremmo fare molto di più se avessimo a disposizione più tempo insieme in campo. La prossima stagione spero sia la migliore della mia vita, sto lavorando per questo. Fisicamente e mentalmente sono pronto a prendermi la responsabilità in campo: voglio giocare”.

