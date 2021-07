AURONZO 2021 – Day 12| Inizia l’allenamento mattutino: seduta di scarico in palestra e lavoro atletico per la squadra

Inizia la seduta mattutina nel dodicesimo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore per la Lazio. Dopo una prima seduta di scarico in palestra, i giocatori si sono spostati sul campo adiacente allo Zandegiacomo per fare riscaldamento con esercizi atletici.

Luis Alberto e Milinkovic a dialogo con Sarri prima di spostarsi tutti sul campo centrale per fare degli allunghi lungo tutto il campo. Non si sono visti per ora, sul campo, Luka Romero e Maistro, rimasti in palestra.

La squadra sta svolgendo un lavoro atletico, mentre i tre portieri si stanno allenando con il pallone.

Terminata la seduta mattutina. Appuntamento a domani, essendo oggi pomeriggio turno di riposo per i giocatori della Lazio.

