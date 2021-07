AURONZO 2021| Leiva: “In campo parlo molto per aiutare la squadra. La strada che abbiamo preso è quella giusta”

Terminata la seduta mattutina nel dodicesimo giorno di ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore, Lucas Leiva è intervenuto in conferenza. Queste le sue parole: “L’inizio del ritiro è sempre in n clima positivo. Si deve lavorare tanto con u nuovo allenatore e con idee nuove. Ma siamo un gruppo umile con voglia di imparare. E’ ancora presto per un giudizio, ma l’idea è quella: umiltà, imparare e fare quello che il mister ci chiede. L’anno scorso fisicamente ho avuto pochi problemi. Ho saltato il ritiro per intervento al ginocchio, ed avere possibilità del ritiro adesso mi aiuta. Fisicamente sto bene, lo scorso anno stato difficile per il gruppo ed anche per me, ma ho ripreso. Adesso il ruolo mio è importante ed il mister chiede molta comunicazione, così cerco di parlare e capire i movimenti per aiutare la squadra. E’ un calcio diverso con pressione alta e linea a metà campo. Dobbiamo ancora imparare a lavorare come squadra, ma abbiamo in questo modo la caratteristica di fare, dobbiamo lavorare e giorno dopo giorno la condizione fisica migliora, ed il concetto tattico si capisce meglio. E’ un grippo molto disponibile ad imparare e fare quello che il mister chiede in questo momento. Non sono il portavoce, stiamo tutti imparando a capirei movimenti, la tattica ed un nuovo sistema, quindi stiamo cercando di capire il prima possibile perché è importante iniziare il campionato con una mentalità chiara. Luis Alberto? E’ tornando e si sta allenando bene. Credo che lui stia bene, ma la domanda dovete farla a lui, io cerco di dare una mano a chi è bisogno, tutti facciamo così. Io ho avuto la possibilità di lavorare con tanti allenatore con caratteristiche diverse. Mi sono allenato con allenatori che usavano la pressione alta. Credo di avere le qualità per fare palleggio, in quello dovrò migliorare per arrivare dove lui pensa di voler arrivare. Siamo a 10 giorni di ritiro, è difficile dire dove possiamo arrivare, ci sono idee nuove. Prima capiamo quello che il mister vuole e poi vedremo. Cercheremo di prendere punti sin da subito, ma la strada che stiamo facendo sembra essere quella giusta. Il mio obiettivo? Aiutare sempre la squadra. Felipe Anderson? Sembra non essere mai andato via, quasi tutti i compagni hanno giocato con lui e dal primo minuto si è adattato subito. So che ha giocato subito, ma lo vedo molto carico.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: