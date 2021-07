“Daje Hysaj”: striscione a favore del terzino della Lazio fuori l’Olimpico

“Daje Hysaj” è la scritta sullo striscione apparso questa mattina fuori lo stadio Olimpico a favore del terzino albanese in forza alla Lazio. Una risposta concreta e dovuta che ha accompagnato l’hashtag #iostoconHysaj che ieri ha invaso Twitter, a seguito degli attacchi che il terzino ha ricevuto sui social per aver cantato “Bella Ciao” e, soprattutto, dello striscione apparso due notti fa. I gesti di solidarietà nei confronti di Hysaj non fungono, però, solo come una risposta a quanto successo, bensì è un chiaro segnale che la tifoseria della Lazio, e la squadra stessa, non è (e nemmeno può e deve) essere rappresentata da gesti a cui, delle volte, viene dato un risalto mediatico eccessivo a fronte del vero numero di tifosi e del valore della Lazio.

Faut aussi relayer le bon, le message de soutiens à Elsey Hysaj ce matin une banderole mise devant l’Olimpico. « DAJE HYSAJ » pic.twitter.com/75apzH9V7J — S.S.Lazio FR (@SSLazio_FR) July 21, 2021

