GdS | Per lo stadio. Raggi e il Flaminio “Aperto dialogo con Lotito”

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, procede l’operazione per lo stadio Flaminio, progetto che rientrerebbe nei piani del presidente Lotito. La sindaca Virginia Raggi, intervistata da Roma Capitale, ha dichiarato: “Stiamo dialogando con il presidente Lotito. Si tratta di una struttura che ha un vincolo, è un bene da tutelare ma allo stesso tempo non si può tenere così. Vedremo che decisioni prendere“.

