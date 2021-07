Hysaj, l’agente: “E’ un ragazzo che pensa solo al calcio, ha sofferto per arrivare fin qui”

Nei giorni della polemica contro Hysaj, scatenata dai video in cui canta “Bella ciao” nella cena di squadra, il suo agente Mario Giuffredi ha rilasciato delle dichiarazioni per il quotidiano Il Mattino. Queste le sue parole: “È un ragazzo albanese che pensa solo al calcio, che ha sofferto tanto per arrivare dove è arrivato. Non ha pensato al significato di quel ritornello, al fatto che sia l’inno partigiano della seconda guerra mondiale. Gli piaceva e l’ha cantata. È pure lui adesso scombussolato da tutto quello che sta succedendo attorno. È finito al centro di una questione politica di cui non aveva idea, vuole che i tifosi capiscano che gioca a calcio e basta“.

