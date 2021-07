Il Messaggero | “Giù le mani dalla Lazio” duro comunicato del club contro gli ultrà. Tifosi in rivolta “Sto con Hysaj”

Come riportato da Il Messaggero, a Saxa Rubra, dopo il canto “Bella Ciao” del terzino destro biancoceleste a cena, è stato esposto e poi rimosso uno striscione: “Hysaj verme. La Lazio è fascista“. Molti tifosi biancocelesti, non condividendo il pensiero dello striscione, hanno lanciato l’hashtag #iostoconhysaj e si invocano manifestazioni allo stadio e l’esposizione della squadra: “Tutti i compagni devono intonare Bella Ciao, non rimuovere i video della festa. Il club metta tutto l’anno sui tabelloni a bordocampo la scritta ‘antifascista’”. Dopo la reazione della società biancoceleste che condanna la vicenda con un comunicato.

Lo stesso Sarri, comunista dichiarato, aveva chiesto un intervento. Molti tifosi temevano che la vicenda potesse compromettere il suo lavoro da allenatore alla Lazio, ma Maurizio è un professionista. Era infastidito e sconcertato per l’irruzione della delegazione ultrà di sabato ad Auronzo, aveva lasciato il ristorante da un’uscita secondaria per non essere messo in mezzo. E’ stato rasserenato da Tare e Lotito, che oggi arriverà ad Auronzo. Una reazione di condanna è arrivata ieri anche da Riccardo Cucchi, storico radiocronista dell’ultimo scudetto biancoceleste: “La Lazio non è fascista e, per gruppi isolati, nella storia ha già pagato un prezzo molto caro, come per l’episodio di Di Canio. Io sono laziale e Hysaj può cantare quello che vuole. La condanna è per quelli che non sono tifosi, ma solo estremisti fascisti per quello che hanno detto. Solidarietà per il terzino anche da parte di Roberto Gualtieri, candidato sindaco, che su Twitter ha scritto: “Roma è antifascista”.

Oggi le dimissioni del club manager Peruzzi, che ha già chiamato il segretario Calveri per avere tutti i moduli per apporre la sua firma. L’ex portiere aspettava conferme da Lotito. Il presidente al momento non sostituisce la sua figura, ma non esclude novità in un futuro prossimo. Parolo esclude la sua candidatura.

