Il Messaggero | Gol di Elseid e scatta l’ovazione. Luis Alberto fa pace con un tris

Come riportato da Il Messaggero, Hysaj risponde alle polemiche di questi giorni, firmando il goal del 4-0 contro il Fiori Barp Mas nella partita amichevole di ieri. La tribuna si alza e lo applaude, la squadra corre ad abbracciarlo. Subito la battuta di Reina “Ma hai tirato in porta?”, per sdrammatizzare la situazione. Alla ribalta anche Luis Alberto. Lo spagnolo torna titolare, migliore in campo: ha realizzato una tripletta. Ieri si è vista una Lazio più reattiva rispetto alla prima uscita, quasi più scattante e libera di testa. Nel primo tempo grande attenzione nell’andare in porta con al massimo due tocchi, la ricerca nell’essere più compatti e corti nei reparti, con la difesa più altra rispetto al solito. Si inizia a intravedere la filosofia di Sarri.

