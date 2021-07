Il Tempo | Sarri si gode Luis Alberto. Preso anche Toma Basic

Il mago accende l’amichevole: 11-0.

Come riportato da Il Tempo, ottima prestazione di Luis Alberto che ha acceso la passione dei tifosi presenti ad Auronzo. Dopo la partita, Patric ha dichiarato: “Ci divertiamo siamo un po’ stanchi muscolarmente e non riusciamo a essere freschi, però comunque penso si stia vedendo già la buona mentalità e che stiamo tutti sulla stessa strada. Seguiamo gli ordini del mister, dobbiamo continuare così. Da centrale mi trovo bene, soprattutto insieme a Luiz Felipe e Radu che sono tanti anni che giochiamo insieme. L’ho sempre detto: posso giocare ovunque e sono sempre a disposizione dell’allenatore e della Lazio. Sarri ha portato tanta intensità, un altro modo di giocare. Per i giocatori che abbiamo, se riuscissimo a capire ciò che lui vuole, ci possiamo divertire un sacco“.

Intanto sul mercato la Lazio ha chiuso un altro colpo di mercato. Si tratta di Toma Basic, centrocampista del Bordeaux: accordo raggiunto sulla base di 7 milioni di parte fissa più 3 di bonus (legati alle prestazioni individuali e ai traguardi di squadra), da pagare in due rate. L’ultimo ostacolo è l’indice di liquidità della Lazio: i biancocelesti non possono ancora ufficializzare gli acquisti messi a segno, almeno finché non si sblocca il mercato in uscita. Angelo Peruzzi, manager della Lazio, ha rassegnato ieri le dimissioni e nei prossimi giorni riceverà una mail per formalizzare la fine della sua esperienza in biancoceleste.

