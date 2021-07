Inter, niente Florida Cup: “Spostamenti internazionali rischiosi”

Dopo l’Arsenal, anche l’Inter ritira la partecipazione alla Florida Cup che si sarebbe dovuta tenere negli Stati Uniti nei prossimi giorni. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale dei nerazzurri, nel quale si fa riferimento alle condizioni di rischio generate dalla pandemia: “

“FC Internazionale Milano comunica che non si recherà negli USA per la Florida Cup in considerazione dei rischi che, allo stato attuale, comportano gli spostamenti internazionali in conseguenza dell’evoluzione del propagarsi della pandemia, rischi che hanno già causato il ritiro dalla partecipazione da parte di Arsenal FC”.

