La Repubblica | Il gran gol di Hysaj i tifosi applaudono. L’addio di Peruzzi

Dopo le polemiche, prodezza dell’albanese nel test di Auronzo. Luis incanta Sarri. Il club manager si dimette.

Come riportato da La Repubblica, la Lazio vince la seconda amichevole pre campionato contro il Fiori Barp Mas: risultato finale 11-0 per i biancocelesti. Tra gli autori dei goal c’è Hysaj, il suo diagonale di sinistro da fuori area gonfia la rete e trasforma le polemiche di questi giorni in applausi da parte dei tifosi presenti ad Auronzo. Tripletta per Luis Alberto, che ha chiesto scusa ai compagni per il ritardo con cui aveva raggiunto il ritiro. Bene ieri anche Felipe Anderson, Caicedo, Marusic, Akpa Akpro, tutti autori delle reti della partita. Nell’intervallo, Sarri a colloquio con Milinkovic e Luis Alberto, per confrontarsi sui movimenti delle due mezzali: lo spagnolo ha già conquistato il tecnico.

In ritiro, nonostante fosse atteso dai tifosi, non si è visto il club manager Angelo Peruzzi, che ha deciso di dimettersi: oggi l’ex portiere firmerà la rescissione del contratto. I primi allontanamenti erano iniziati a novembre (caso Luis Alberto) e nelle scorse settimane Peruzzi aveva chiesto garanzie sul suo ruolo, che non sono arrivate. Secondo Lotito non c’era nulla da chiarire: lo aspettava in ritiro, avendo un contratto fino al 2022 (con opzione fino al 2023). Invece, ha firmato il rinnovo Carolina Morace, che guiderà la Lazio Women in Serie A.

