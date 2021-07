Libor Kozak: “La Lazio è nel mio cuore, ho un ricordo bellissimo”

L’ex attaccante della Lazio Libor Kozak, in biancoceleste per 4 stagioni, ha riparlato anche della sua esperienza nella capitale ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole: “Lazio? Gli infortuni purtroppo sono arrivati nel momento top della mia carriera. Poteva andare diversamente ma è andata come è andata e devo accettarlo. Del resto i miei ricordi italiani sono quasi tutti bellissimi. La Lazio resta nel mio cuore, anche se non ho giocato sempre. Prima di tutto ho un ricordo bellissimo dello spogliatoio alla Lazio: ragazzi duri, ma bravi. C’era lo spirito giusto e ho imparato tantissimo e livello di professionalità e disciplina. Poi sicuramente Reja ci ha visto lungo e mi ha dato la chance senza avere paura. Ma anche il presidente Lotito mi ha sempre fatto sentire la sua fiducia”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: