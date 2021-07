“Lucio più Lucio”, una serata nel segno di Chinaglia. Il ricordo di Petrelli: “Sottostimato come uomo, molti gli andavano contro” – FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 21:15 – Alla serata in onore dei due cantanti, che sta andando in scena questa sera, hanno preso parte anche alcuni ex biancocelesti. Tra questi il capitano Pino Wilson, Oddi, Petrelli e anche il figlio del grande Felice Pulici. Una serata in ricordo dell’immenso Giorgio Chinaglia. Ecco le parole dei protagonisti. Il primo a parlare è Giancarlo Oddi: “Parlare di Giorgio per noi è sempre difficile perché ci ha lasciato troppo in fretta ed è stato più di un fratello. Alcuni giornalisti se la prendevano con lui, noi lo abbiamo sempre difeso. Oltre a Chinaglia vorrei ricordare altri compagni che ci hanno lasciato. Noi ci ricordiamo di Pulici, Frustalupi, Re Cecconi, Facco, tutti grandi amici e grandi compagni di squadra. A me e a noi piace ricordarli sempre”. La parola è stata poi passata a Petrelli, che ha così ricordato Giorgio: “Per noi lui è sempre vivo nei nostri cuori così come tutti gli altri. Questo loro ricordo ci da la forza di andare avanti e di godere di questi anni che ci restano. Voglio ripetere che purtroppo Chinaglia era sottostimato come uomo, mentre era troppo stimato come giocatore. Io avrei invertito le cose. Come uomo non l’hanno conosciuto a fondo, come giocatore ci ha fatto vincere un qualcosa di irripetibile. Lo ricordiamo e lo ricorderò per sempre, anche per la sua bontà”.

L’estate entra nel vivo e, finalmente, i teatri tornano ad animarsi tra rappresentazioni e serata emozionanti nel ricordo di grandi cantautori del passato. Così, il 21 luglio alle ore 20.30 il Teatro Antico di Ostia ospiterà una serata da brividi forti intitolata “Lucio più Lucio” per omaggiare due grandi del recente passato, Battisti e Dalla. All’evento parteciperanno il Maestro Giandomenico Anellino, Roberto Pambianchi & Band, Rosalia Misseri, Alessio Puliani e Vincenzo Capua con la serata che vivrà anche un momento toccante nel ricordo di Giorgio Chinaglia.

