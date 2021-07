Serie A, l’Empoli si prepara alla sfida con la Lazio: “Un mese al match con i biancocelesti”

Sabato 21 agosto ore 20.45 stadio Paolo Castellani. Tra un mese e qualche ora scatta la nuova Serie A della Lazio che al debutto farà visita all’Empoli in una sfida dal sapore di passato per Maurizio Sarri che con i toscani esordì in Serie A nella stagione 2014-15. A ricordare l’appuntamento via social, peraltro, è stato proprio il club azzurro che ha scritto: “Manca 1 mese al ritorno del campionato, 1 mese alla sfida contro la Lazio”.

