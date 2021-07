SOCIAL | Felipe Caicedo alle prese con la vasca di ghiaccio – FOTO

È ripartito al massimo andando a segno tre volte nelle prime due amichevoli. Felipe Caicedo, come al solito a fari spenti, vuole catturare l’attenzione di Maurizio Sarri tra allenamenti a ritmo alto, giocate di prima e gol nei test sotto le Tre Cime di Lavaredo. Il lavoro in quel di Auronzo, dopo il pomeriggio libero di oggi, riprenderà domani mattina con il Panterona che ha comunque voluto salutare i tifosi biancocelesti via social con uno scatto durante una fase di recupero muscolare nella vasca del ghiaccio.

