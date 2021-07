SOCIAL | La Serie A celebra Immobile: “Up e Up” – FOTO

Immobile è in vacanza, ma la Serie A non si dimentica delle sue prodezze con la maglia della Lazio e trova sempre tempo per celebrarlo via social. Il profilo ufficiale della Lega, infatti, poche ore fa ha postato una foto del bomber campano mentre esulta con le dita verso il cielo campano accompagnando lo scatto con la didascalia: “Up e Up” quasi a voler rappresentare il nuovo obiettivo di Ciro, la classifica marcatori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)

