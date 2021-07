SOCIAL | Mister Sarri immortalato con l’aquila Olympia – FOTO

Il ritiro di Auronzo di Cadore sta generando molto entusiasmo tra i tifosi che continuano ad accorrere numerosi nella splendida località delle Tre Cime di Lavaredo. Il merito di aver attirato supporters biancocelesti è per buona parte, sicuramente, di mister Maurizio Sarri, che ha portato una ventata di novità nell’ambiente laziale. Poco fa la S.S. Lazio sugli account social ufficiali ha immortalato il tecnico sorridente e in compagnia dell’aquila Olympia. La descrizione che accompagna la foto è un semplice cuore blu, quel cuore della tifoseria che in parte il comandante ha giá conquistato.

