SOCIAL | Reina scherza con Leiva “150 anni in due!” – FOTO

I due biancocelesti Reina e Leiva dopo l’allenamento odierno ad Auronzo si sono ritrovati a fare la crioterapia insieme. Il portiere spagnolo ha registrato una storia su Instagram in cui non solo si nota la sofferenza per il freddo, ma anche la simpatia dei due: “150 anni in due! Attenzione!”, scherza Reina.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: