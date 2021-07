Tra un mese la prima Lazio ufficiale di Sarri: sesta trasferta alla 1°giornata in sei campionati di Serie A, il bilancio

21 agosto 2021. Un mese preciso all’inizio del campionato di Serie A. Manca esattamente un mese alla prima uscita ufficiale della nuova Lazio di Maurizio Sarri. Per l’allenatore toscano è un ritorno in panchina dopo l’anno passato senza allenare. Ma sarà anche un ritorno a “casa”, visto che la prima gara di campionato dei biancocelesti sarà in casa dell’Empoli, squadra con cui si è affacciato per la prima volta, ed affermato, nel massimo campionato italiano. Era la stagione 2014/2015 e, con il suo Empoli, Maurizio Sarri affrontò la Serie A da neopromosso, dopo il secondo posto in Serie B nella stagione precedente, che le regalò la promozione. Quell’anno la squadra toscana si salvò, arrivando al 15° posto, a più otto sul Cagliari terzultimo e retrocesso.

Per Sarri, quello di quest’anno con la Lazio, sarà il sesto campionato di Serie A da allenatore, dopo i tre disputati sulla panchina del Napoli, uno ad Empoli e uno con la Juventus. Nei cinque campionati di Serie A a cui ha partecipato fino ad ora, escluso il 15esimo posto con l’Empoli, mister Sarri si è sempre posizionato tra le prime tre in classifica, con due secondi posti ed un terzo con il Napoli, e il primo posto con la Juventus nella stagione 2019/2020, che gli ha regalato il primo trofeo importante in Italia: lo Scudetto.

La sfida in casa dell’Empoli, per la prima ufficiale con la Lazio, sarà per Sarri anche la sesta volta che inizierà il campionato italiano in trasferta: infatti, nelle cinque precedenti stagioni, l’allenatore toscano ha sempre iniziato fuori casa con la 1° giornata di campionato. Il bilancio delle “prime” di Sarri è in perfetto equilibrio: due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Nelle prime due stagioni, una ad Empoli e l’esordio sulla panchina del Napoli, l’inizio non è stato dei migliori, visto che sono arrivate le due sconfitte, rispettivamente con Udinese (2-0) e Sassuolo (2-1). Nelle successive ed ultime due stagioni a Napoli invece, sono arrivati i primi punti: nel 2016/2017 è la squadra di Sarri a rimontare il doppio vantaggio del Pescara, con la doppietta di Mertens che pareggia (2-2) e regala il primo punto della stagione; nel 2017/2018 ecco la prima vittoria alla 1° giornata, con il 3-1 rifilato ai padroni di casa del Verona. Infine dopo la parentesi a Londra con il Chelsea, che ha portato al trionfo dell’Europa League, Sarri torna in Italia e, alla prima con la Juventus, porta a casa subito tre punti, vincendo di misura in casa del Parma (0-1).

Il 21 agosto il “Comandante” farà il suo esordio ufficiale sulla panchina della Lazio, alla sua sesta trasferta alla 1° giornata, in sei campionati di Serie A da allenatore. Per iniziare con il piede giusto e portare il bilancio a suo favore.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: