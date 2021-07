ANSA | Vezzali, sottosegretaria allo Sport: chiesta capienza del 75% per impianti all’aperto

La sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, ha richiesto un aumento della capienza del 75% per gli impianti sportivi all’aperto e del 50% per quelli al chiuso in zona bianca e, in zona gialla, ampliando gli attuali limiti massimi di 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso. È quanto si legge da un suo post condiviso sul suo profilo Twitter ufficiale, in cui si dice anche “consapevole della esigenza di mantenere alta la soglia di prudenza e di cautela”. La sottosegretaria allo Sport, è in procinto di imbarcarsi direzione Tokyo per le Olimpiadi, ma nel frattempo avanza un’importante richiesta per la ripartenza degli impianti sportivi con il pubblico.

Lo si apprende dall’agenzia ufficiale ansa.it

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: