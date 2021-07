AURONZO 2021 – Day 13| Inizia la seduta mattutina: Maistro e Romero in gruppo

Inizia il 13esimo giorno di ritiro per la Lazio ad Auronzo di Cadore. Oggi sono previste due sedute, dopo il pomeriggio di riposo di ieri. Otre al solito lavoro che svolgono i portieri a parte con Grigioni e Nenci, sono entrati i difensori a fare lavori atletici sul campo adiacente, mentre tutti gli altri sono rimasti in palestra.

I difensori si sono spostati sullo Zandegiacomo per fare le prove difensive di linea, con Adamonis tra i pali. Come di consueto, infatti, Sarri vuole un portiere che segua la linea difensiva nei suoi movimenti.

Nel mentre, per le prove tattiche è stato utilizzato, come anche in altre occasioni, un drone per rivedere, poi, i movimenti ed eventuali cose da migliorare. Nel frattempo Sarri spesso a colloquio con i singoli per dare delucidazioni ad ogni elemento della sua linea difensiva.

Dopo i difensori, è il turno degli attaccanti che, con le prove tattiche, hanno preso il posto dei difensori sul campo, dopo un primo riscaldamento sul campo adiacente.

