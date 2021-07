AURONZO 2021| Jony: “Sono disponibile ovunque per il mister. Il nostro traguardo è la Champions”

Dopo l’allenamento della Lazio di questa mattina Jony è intervenuto nella consueta conferenza stampa post seduta. Queste le sue parole: “Stiamo lavorando tanto, stiamo provando tutto ciò che il mister vuole. La squadra ha fatto per anni un modulo diverso rispetto al suo, dobbiamo lavorare e imparare il prima possibile per andare avanti velocemente. L’anno scorso ho avuto tanti infortuni, quest’anno il primo giorno avevo un po’ d’affaticamento muscolare. Ho parlato col dottore, mi aveva detto di fermarmi uno due giorni per tornare bene, e così ho fatto. Amichevole? Era tanto tempo che non giocavo una partita da così tanto tempo. Migliorerò sicuramente sotto questo aspetto. Ruolo? Per me è lo stesso. Vero che sulla destra non ho la stessa precisione che a sinistra, ma sono disponibile per il mister su tutte le posizioni. Sarri? Mi chiede soprattutto di fare bene la pressione, saltare l’avversario, fare le cose facili in mezzo al campo e poi nell’ultimo terzo del cambio esser bravi, dribblare. Fare ciò che so. I professori stanno lavorando tanto individualmente per migliorare sotto ogni aspetto. Abbiamo fatto un test posturale, uno di forza. E con quei risultati stiamo continuando a lavorare. Cosa mi aspetto? Soprattutto raggiungere gli obiettivi. Se rimarrò qui alla Lazio, il traguardo è la Champions. Se dovrò andar via e fare un prestito, farlo al meglio possibile per tornare qui e farmi vedere. Raul Moro? Sta lavorando molto bene, è un giocatore con tante qualità. È ancora giovane, deve imparare un po’ da giocatori con più esperienza, ma è sulla strada giusta. È umile, gli piace lavorare, deve continuare così. 4-3-3 da esterno alto la posizione ideale? Tutta la vita ho giocato così, in questa posizione. Per me è molto meglio così. Ma devo imparare il metodo del mister e fare ciò che lui vuole”.

