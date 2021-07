AURONZO2021 – Day13 | Prove tattiche in archivio, è il momento della partitella

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 – Anche le prove tattiche vanno in archivio con i ragazzi che spostano una porta mobile per una partitella a campo ridotto.

AGGIORNAMENTO ORE 18.15 – Termina la fase di riscaldamento. Squadra in campo, si entra nel vivo dell’allenamento con le prove tattiche.

AGGIORNAMENTO ORE 18.05 – Dopo una fase divertente con un momento di torello, inizia il lavoro atletico mentre ad Auronzo il cielo si fa sempre più scuro.

Ennesima doppia seduta per la Lazio che, dopo il pomeriggio di riposo di ieri, torna a lezioni da Maurizio Sarri guardando anche all’amichevole di domani con la Triestina. I biancocelesti pochi minuti fa sono scesi in campo dando il via alla fase di riscaldamento dopo aver ascoltato in cerchio le indicazioni del tecnico toscano.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: