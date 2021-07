CdS | André Anderson ad Auronzo: Sarri lo valuta

Un’altra aggiunta, e adesso sono 30 i giocatori agli ordini di Sarri ad Auronzo. Anche André Anderson si è aggregato alla rosa biancoceleste impegnata nel ritiro: il brasiliano si è presentato allo Zandegiacomo ieri intorno all’ora di pranzo e da oggi comincerà la preparazione atletica in gruppo. La prima seduta è stata differenziata visto la mezza giornata di riposo concessa dall’allenatore, l’ha svolta nel pomeriggio in compagnia di Luka Romero, prelevato dal Maiorca, e Fabio Maistro, ex Salernitana, in prestito al Pescara nella passata stagione. I due calciatori avevano raggiunto la squadra lunedì, 24 ore prima rispetto ad André Anderson. Per lui non è la prima volta sotto le Tre Cime di Lavaredo, già l’estate scorsa aveva fatto parte della spedizione di Inzaghi. Proverà a mettersi in mostra 12 mesi dopo con il cambio in panchina, da capire se durante le prove tattiche verrà impiegato da mezzala offensiva oppure come esterno nel tridente d’attacco, dove i posti sono comunque occupati da Felipe Anderson, Jony, Adekanye, Shehu e l’appena arrivato Romero. André Anderson ha contribuito alla promozione in A della Salernitana. Lotito ha chiesto a Sarri di valutarlo da vicino. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: