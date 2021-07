CdS | Caso Peruzzi-Lazio: un addio ancora da formalizzare

La giornata di ieri è passata liscia, senza annunci di divorzio. Angelo Peruzzi e la Lazio restano ad un passo dalla separazione. Il club manager biancoceleste martedì si era recato a Formello per avviare le pratiche della risoluzione contrattuale, non l’ha ancora inviata firmata. La decisione di lasciare, interrompendo unilateralmente il contratto in essere fino al 2023, era apparsa già chiara lunedì scorso. Non sembrano esserci possibilità di ricucitura, sia Peruzzi che Lotito provano un senso di delusione. Angelo ad inizio luglio aveva chiesto al presidente maggiore operatività, attendeva una richiamata d’accettazione. Non è arrivata. Lotito e Tare si sono sempre attivati per invitare Peruzzi a ripensarci e continuare nel suo ruolo, ritenuto importante all’intero dello spogliatoio. Erano nati dissidi a novembre, nelle settimane in cui infuriavano i casi tamponi e Luis Alberto. Peruzzi aveva minacciato di andarsene, poi tornò sui suoi passi, anche su spinta di Inzaghi. A fine stagione il nuovo strappo. Il confronto di inizio luglio con Lotito non ha portato ad un nuovo accordo. Peruzzi ha compiuto un passo decisivo verso l’addio. Se confermata, Lotito asseconderà la sua decisione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

