CdS | Il piano Lazio: altri colpi in attacco

Lotito “sarrista” trascina, non gioca in attesa. La pennellata pubblicata in pagina è ricca di emozioni e buone intenzioni, contiene una promessa e una speranza gonfie di passione. Sul mercato, i nuovi arrivi sono sempre condizionati ad una cessione eccellente e ad altre minori. È Correa il big sacrificabile a meno che non arrivino offerte da 50-60 milioni per Luis Alberto, dichiaratosi pronto a lasciare nei giorni della diserzione. Lotito e Tare stanno facendo il possibile per accontentare Sarri nonostante l’indice di liquidità in negativo. Sono arrivati due titolari (Hysaj e Felipe Anderson), in più Kamenovic e il baby Romero. Si stanno allenando agli ordini del tecnico ma i loro accordi potranno essere depositati appena la Lazio chiuderà la cessione di Correa. Servono almeno 30 milioni per eludere i vincoli, è la cifra che la società spera di incassare. L’interessamento del Psg si è raffreddato, possono aprirsi canali inglesi (Tottenham e Arsenal). Con la partenza del Tucu vanno messi in conto tre colpi, altrimenti due. Arriverà sicuramente una mezzala, è Basic del Bordeaux, c’è l’accordo con il croato e si cerca l’intesa con i francesi. Se il Tucu sarà venduto la Lazio acquisterà due esterni e non solo uno. Brandt è il primo obiettivo, si spera nel prestito con riscatto. Il diesse tare è a caccia di un’alternativa alle ali titolari che garantisca a Sarri un cambio. Shaqiri e Januzaj tra le offerte ricevute. Poi c’è l’ipotesi Callejon. Nella batteria degli attaccanti esterni figureranno anche Raul Moro e Luka Romero. Partirà uno tra Muriqi e Caicedo. La Lazio esclude invece arrivi in regia. In difesa si affiderà ad Acerbi, Luiz Felipe e Radu, mentre sta provando Vavro. Fares è in vendita. Non sono confermati altri arrivi dietro, aspettando riscontri su giuramenti e promesse. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: