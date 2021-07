CdS | La fiducia di Leiva: “Possiamo giocare come vuole Sarri”

Da regista-incontrista a regista-palleggiatore, è una trasformazione: “Ho avuto la possibilità di lavorare con tanti allenatori. Posso migliorare tanto nel palleggio, penso di averne le qualità. Non è una preoccupazione, devo imparare come gli altri”. “La prima cosa è la disponibilità, vedo che io e i compagni l’abbiamo nei confronti di Sarri. Ci vuole pazienza e voglia di imparare” ha detto ieri in conferenza stampa Lucas Leiva. Sarri aveva trovato in Jorginho il prototipo del regista sarrista. Ecco cosa chiede il tecnico: “Un calcio diverso, pressione alta, linea a metà campo. Penso che abbiamo le caratteristiche per giocare così, possiamo fare grandi cose”. Leiva non se l’è sentita di dichiarare un obiettivo. L’anno scorso è stato il più sostituito della squadra, in estate s’era fermato per via dei problemi al ginocchio operato, poi si è ripreso. Il brasiliano ha sfiorato anche il caso Luis Alberto: “Sta lavorando bene come tutti, il gruppo deve aiutare i compagni se hanno bisogno di qualsiasi aiuto. Mi sembra stia bene ma è una domanda da fare a lui e non a me. Felipe Anderson sembra non sia mai andato via. L’anno scorso è stato difficile per lui, lo vedo carico, vuole rimettersi in mostra“. Lo riporta il Corriere dello Sport.

