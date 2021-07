CdS | Lotito, 17 anni fa il suo approdo alla Lazio: “Razionale follia”

Nell’editoriale riportato dal Corriere dello Sport, che uscirà sul numero di Lazio Style Magazine in edicola domani, Claudio Lotito ha commentato così i suoi 17 anni da presidente della Lazio:

“19 luglio 2004. Un lunedì di diciassette anni fa. Se torno indietro al momento in cui decisi di sfidare il destino ed entrare a far parte della storia della Lazio, salvandola dal fallimento, mi viene in mente un ossimoro: razionale follia. ‘Chi te lo fa are?’ era l’espressione più diffusa che mi veniva rivolta, anche nella tribuna dell’Olimpico. La Lazio non navigava in acque semplici: dopo i trionfi era venuto il periodo delle enormi difficoltà finanziarie che ne mettevano a rischio la sopravvivenza. ‘Lotito chi?’ era un’altra frequente espressione del periodo, di chi era convinto di poter selezionare coloro i quali potessero avvicinarsi a qualcosa di grande come la Lazio. Scatto due foto nella mia testa: quella di diciassette anni fa e quella di oggi. Questa società e questa presidenza hanno scritto assieme, con il contributo di calciatori, tecnici, di tutti i tifosi, tante sorprendenti pagine di Lazio: vittorie tra le più esaltanti in Italia e in Europa, dove viene ammirato anche il nostro esempio di gestione manageriale. Il bilancio, grave problema di allora, oggi è sano, costruito su basi solide. Tanti campioni sono passati alla Lazio, tanti altri ne arriveranno. Bisogna sempre proiettarsi in avanti.

Dopo aver gioito la vittoria della Nazionale agli Europei, con i nostri Ciro Immobile e Francesco Acerbi, siamo alla vigilia di un nuovo campionato. Il lockdown ha tenuto lontani i tifosi dagli stadi, ma non ha cancellato la passione infinita per questa squadra. Donne e uomini laziali non ci hanno mai fatto mancare il loro amore: a Formello fuori dal cancello d’ingresso, intorno al pullman dei giocatori in partenza, ad Auronzo dove la squadra è in ritiro, perfino in clinica dove i nostri calciatori svolgono le visite mediche. Di questo li ringrazio di vero cuore: è un amore che si sente e respira nelle vie della Capitale e ovunque andiamo. La società ce la sta mettendo tutta per migliorare questa squadra. È arrivato un allenatore importante, Maurizio Sarri. Nuovi calciatori acquistati dalla società sono già in ritiro e altri arriveranno per migliorare una rosa che molti ci invidiano. Tutti noi sappiamo che niente è stato mai semplice nella storia della Lazio. Nulla però è più eccitante delle vittorie ottenute a modo nostro: con sacrificio e umiltà. Guardiamo insieme passato e futuro, storia e avvenire, verso gli obiettivi più ambiziosi che meritiamo”.

