Luis Alberto e la Lazio hanno stretto un patto

Fa arrabbiare, fa sognare. Luis Alberto gioca a fare il ribelle, gioca a fare il Mago. Ieri ha postato su Instagram il video della tripletta segnata martedì nella seconda amichevole stagionale e ha invitato i tifosi a scegliere il gol più bello. È tornato magico, libertario, ma sembra che non abbia cambiato idea del tutto. Nel giorno della diserzione, mentre Sarri e tutti i compagni si radunavano a Formello, faceva sapere alla società di essere intenzionato a lasciare la Lazio. Ci ha messo una settimana per convincersi a rientrare in squadra. Tare ha avuto dei colloqui telefonici chiarificatori attraverso i quali l’ha redarguito invitandolo a rispettare le regole e a interfacciarsi con Sarri. Appena arrivato ad Auronzo Luis Alberto ha chiesto scusa al tecnico e ai compagni giustificando la sua assenza con motivi personali. Il Mago è sotto la potestà di Sarri, con lui non si sgarra. Con la Lazio invece ha stretto un patto, deve impegnarsi quotidianamente senza più creare turbolenze e casi all’interno dello spogliatoio. E il suo desiderio di partire, se sarà confermato nelle prossime settimane, verrà esaudito a patto che arrivi un’offerta monstre, da 50-60 milioni. Non è più incedibile ma è come se lo fosse. Il Milan si era avvicinato ma non ha i soldi per accontentare Lotito. Dalla Spagna si sono registrati solo rumors. Perdere Correa e Luis Alberto creerebbe un doppio scompenso. Sarri se potesse terrebbe entrambi. Lo riporta il Corriere dello Sport.

