CdS | Prima il gol e poi quel “daje Hysaj” per spazzare via tutte le polemiche

Un incitamento alla romana: “Daje Hysaj”. Lo striscione è apparso ieri in mattinata nei pressi dello Stadio Olimpico, è stato un messaggio d’affetto da parte di quei tifosi laziali che non hanno apprezzato le critiche e il caso scoppiato dopo il canto di iniziazione dell’albanese, avvenuto durante la cena di squadra in una pizzeria di Auronzo di Cadore. La sommossa anti-fascista era già nata sui social nei giorni concitati delle polemiche, sono apparsi hashtag di sostegno per l’ex Napoli ed Empoli. Tra quelli diventati trend-topic su Twitter #iostoconhysaj. Ventiquattro ore fa l’appoggio è stato ribadito tramite lo striscione affisso vicino allo Stadio dei Marmi. Hysaj ha ricevuto il confronto del resto della tifoseria e della società, che martedì aveva pubblicato sul proprio sito ufficiale un secondo comunicato nei toni molto più forte rispetto al primo. La reazione in campo e sui social è arrivata anche da parte del giocatore. Su Instagram ha celebrato il gol del 4-0 provvisorio siglato contro il Fiori Barp Mas ripostando il video della Lazio. Oltre alla rete ha pubblicato uno scatto successivo in cui riceve l’abbraccio di Luiz Felipe e Milinkovic. Hysaj continua ad allenarsi in ritiro cercando di cancellare dalla testa le questioni in cui si è ritrovato coinvolto senza volerlo. Il “Daje” apparso all’Olimpico gli avrà fatto piacere quasi come un gol. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: