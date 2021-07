Dalla Francia: “Vladimir Petkovic è la prima scelta per la panchina del Bordeaux”

Sono momenti instabili a livello societario, quelli che sta vivendo la squadra francese del Bordeaux. La risoluzione dei vari problemi finanziari che hanno colpito il club, causandone anche la provvisoria esclusione dalla Ligue 1 poi revocata, sta però per avvenire. Il cambio di Società è ormai imminente, con il passaggio della proprietà del club a Gérard Lopez, uomo d’affari ispano-lussemburghese. I vari movimenti ai piani alti, comportano delle modifiche radicali a tutta la Società, una su tutte quello del cambio di panchina: Jean Louis Gasset, attuale tecnico del Bordeaux è infatti il principale indiziato a lasciare la panchina della squadra francese. Il suo contratto scade però a giugno 2022, motivo per cui il nuovo proprietario dovrebbe lasciarlo andar via con un indennizzo pari a 1,1 milioni di euro. L’intenzione sembrerebbe comunque quella di chiudere l’esperienza di Gasset al Bordeaux e di virare su altre strade. La prima scelta della Società per sostituirlo, è l’ex tecnico della Lazio Vladimir Petkovic. L’allenatore naturalizzato svizzero, si è messo in mostra durante gli Europei guidando la sua Svizzera fino ai quarti di finale. Tuttavia, il suo contratto con la Nazionale è in scadenza nel 2022 con rinnovo automatico al 2023 in caso di qualificazione ai prossimi Mondiali. Anch’egli dovrebbe dunque trovare un accordo con la Federazione svizzera per liberarsi. Viste le difficoltà, il Bordeaux si muove comunque su varie alternative, come quella di Joao Sacramento, David Guion o Lucien Favre. Petkovic rimane comunque la prima scelta del club, vista la sua esperienza e le 8 lingue da lui conosciute.

Lo riporta il sito francese 20minutes.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: