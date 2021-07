Empoli, sospetto caso di positività al Covid nel gruppo squadra: il comunicato del club

La prossima stagione 2021/2022 si appresta ad iniziare, tra un mese partirà il campionato di Serie A, non senza difficoltà. I problemi relativi al Covid-19 ed alle positività al virus che continuano ad essere riscontrate nei vari club, rappresenta ancora un ostacolo importante da non sottovalutare per il campionato. Dopo il focolaio che ha colpito e continua a colpire lo Spezia, con la positività al Covid di un numero consistente di giocatori e membri dello staff, adesso anche l’Empoli si trova in una situazione di crisi. Secondo quanto riportato dalla stessa Società toscana tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito web, sarebbe stata riscontrata una sospetta positività di un tesserato. Nel rispetto delle norme vigenti, il sospetto è stato isolato e posto in quarantena, con la squadra che si allenerà individualmente per evitare l’espansione del contagio. L’allenamento di stamattina è stato invece annullato, in attesa di aggiornamenti. La squadra guidata da Andrezzoli sarà la prima sfidante della Lazio del prossimo campionato, che avrà inizio il 21 agosto.

Questo il comunicato del club:

“Empoli FC comunica che l’ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo squadra ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid-19. La società azzurra ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore, con il tesserato che è stato isolato e posto in quarantena secondo le attuali direttive federali e ministeriali e con l’intero gruppo squadra che è stato sottoposto ad un ulteriore ciclo di tamponi molecolari. Empoli FC rende noto altresì che la seduta di allenamento programmata per questa mattina non si è svolta e l’allenamento del pomeriggio si svolgerà al Centro Sportivo di Monteboro in forma individuale nel rispetto nella normativa vigente“.

